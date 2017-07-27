Муженко рассказал о помощи США, которая "значительно усиливает ВСУ"

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко подчеркивает, что консультативно-совещательная помощь, которую оказывают советники из США, значительно усиливает ВСУ.

Как сообщается на странице Генштаба Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook, о состоянии двустороннего военного сотрудничества и реформировании ВСУ шла речь во время протокольной встречи Муженко с заместителем министра обороны США Лорой Купер, которая состоялась 26 июля в Киеве.

«Мы благодарны за постоянное внимание правительства США к ситуации в Украине, помощь и поддержку. Консультативно-совещательная помощь, которую предоставляют американские советники, а также подготовка личного состава подразделений при участии американских инструкторов значительно усиливает Вооруженные силы Украины. Мы ежедневно чувствуем эту помощь и очень ее ценим», - подчеркнул Муженко.

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В Генштабе напомнили, что с начала 2014 года американской стороной передано материально-технической помощи и потрачено на подготовку ВСУ более 600 миллионов долларов.

Также сказано, что в рамках деятельности только Объединенной многонациональной группы по подготовке подготовлено семь батальонов ВСУ, идет подготовка еще одного батальона. Всего на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 2015 года прошли обучение с американскими специалистами почти 4 тысячи военнослужащих ВСУ и 104 инструктора.

Вместе с тем, отмечается, что благодаря работе группы советников по вопросам доктрины и военного образования продолжается интенсивная работа по приведению к стандартам НАТО документов по подготовке и всестороннему обеспечению ВСУ.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшие пути практической реализации двустороннего военного сотрудничества. В частности, перспективы деятельности многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования (МООК), развития профессионального сержантского корпуса, системы логистического, а также медицинского обеспечения.

Муженко выразил благодарность за постоянное внимание правительства США к ситуации в Украине, помощь и поддержку.

«Очередным подтверждением этого является назначение и недавний визит в Украину специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины господина Курта Волкера. Уверен, такое кадровое решение даст дополнительный толчок в мирном урегулировании событий на востоке Украины», - отметил он.

В свою очередь заместитель министра обороны США Лора Купер заверила в дальнейшей поддержке ВСУ и плодотворном сотрудничестве.