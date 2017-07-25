Экс-глава ГПСУ Назаренко получил звание генерала армии и должность советника Порошенко

Бывший председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко, который ушел сегодня в отставку, назначен советником президента Украины.

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"Присвоил воинское звание генерала армии Украины бывшему Председателю Государственной пограничной службы Украины Виктору Назаренко" - сказано в "Твиттере" президента.

Присвоил воинское звание генерала армии Украины бывшему Председателю Государственной пограничной службы Украины Виктору Назаренко. — Петр Порошенко (@poroshenko) July 25, 2017

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в своем Facebook рассказал, что Назаренко отныне будет советником Порошенко: "Виктор Назаренко назначен советником Петра Порошенко, ему присвоено звание Генерала армии Украины".

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко Назаренко потерял сознание, после чего он был госпитализирован в Центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы.

25 июля президент Украины удовлетворил рапорт председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко об увольнении.