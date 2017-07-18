В ЕС приветствуют открытие Украиной и Молдовой совместного пункта пропуска

В Европейском Союзе приветствуют открытие Украиной и Молдовой совместного пункта пропуска "Кучурган-Первомайск" на приднестровском участке украинско-молдавской границы и заявляют, что и впредь будут поддерживать усилия, направленные на гармонизацию пограничного контроля в соответствии со стандартами ЕС.

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Так прокомментировала собственному корреспонденту УНИАН во вторник в Брюсселе представитель ЕС Майя Косьянчич открытие совместного пункта пропуска "Кучурган-Первомайск" на приднестровском участке украинско-молдавской границы в Одесской области.

"Открытие совместного погранично-таможенного и пограничного перехода между Украиной и Республикой Молдова "Кучурган-Первомайск" 17 июля является свидетельством добрососедских отношений и сотрудничества между Кишиневом и Киевом, которое приветствуется Европейским Союзом. Этот шаг должен в дальнейшем упорядочить и облегчить товарооборот между Украиной и Республикой Молдова", - сказала она.

По убеждению Косьянчич, полноценная работа перехода должна "принести выгоды всем жителям региона, в частности, бизнес-сообществу, и в Украине, и на обоих берегах Днестра". "Это также облегчит движение товаров в обоих направлениях", - отметила пресс-секретарь ЕС.

При этом она заверила, что ЕС "будет продолжать поддерживать усилия, направленные на гармонизацию пограничного контроля, таможенных и торговых процедур в соответствии со стандартами ЕС". "Европейский Союз также вносит свой вклад в мирное урегулирование приднестровского конфликта с помощью мер укрепления доверия и контроля на приднестровском участке молдавско-украинской границы", - добавила Косьянчич.

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Представитель ЕС также отметила, что Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) также сделала свой вспомогательный вклад в разработку и реализацию этого совместного пункта пропуска.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июля, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип открыли пункт пропуска "Кучурган-Первомайск" на приднестровском участке украинско-молдавской границы в Одесской области.

Село Кучурган с одноименным пунктом пропуска через госграницу расположено в Раздельнянском районе Одесской области. Этот населенный пункт граничит с Первомайском в Приднестровском регионе Молдовы.