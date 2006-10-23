Богатырева ”раскусила” Ющенко

Руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Раиса БОГАТЫРЕВА рассчитывает, что после ІІІ съезда «Наша Украина» возобновит переговоры с Антикризисной коалицией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на Р.БОГАТЫРЕВУ.

«Независимо от решения «Нашей Украины» нужно будет садиться за стол переговоров и устанавливать четкие правила игры, законодательно закрепив каждый пункт. Процесс кристаллизации и очищения политической платформы партии приведет к новому этапу переговоров между властной коалицией и «Нашей Украиной», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Руководитель фракции также считает, что ІІІ съезд партии «Народный Союз Наша Украина» является «началом нового политического плана Президента Украины, направленного на поиски стабильной конкурентной силы, но никак не оппозиции». «Очевидно, что «Народный Союз Наша Украина» с его нынешней частичной оппозиционностью Виктора ЮЩЕНКО уже не устраивает. Это вполне может быть начало избирательной кампании Президента Украины с прицелом на 2009 год», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Киеве состоялся первый этап ІІІ съезда НСНУ. Планируется, что второй этап пройдет через три недели.