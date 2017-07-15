Добкин заявил, что залог за него внесут однопартийцы

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин намерен обжаловать решение суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн грн. Об этом депутат сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы будем готовить исковое заявление в апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму", - сказал Добкин.

Депутат в который раз заявил, что его преследуют по политическим мотивам.

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"Я убежден, что там нет никакой экономики, все статьи притянуты за уши, это дело политическое", - сказал он.

Также Добкин прогнозирует, что залог за него будет внесен уже на следующей неделе, а сделают это его коллеги по «Оппоблоку».

"Насколько я понимаю, мои коллеги, за что я им благодарен, по своей инициативе приняли решение изыскать средства для залога и, я так понимаю, что на следующей неделе он будет заплачен", - сказал Добкин.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного зговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

Сегодня, 15 июля, суд постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.