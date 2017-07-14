Матиос не исключает, что обыски по делу Клименко продлятся до позднего вечера

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос не исключает, что обыски в Киеве и Одессе в ходе реализации второго этапа разоблачения финансовых схем экс-министра доходов и сборов Александра Клименко продлятся сегодня до позднего вечера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матиос сказал на брифинге в Киеве.

По его словам, в обысках задействовано около 300 человек, включая следователей, сотрудников спецподразделений КОРД, Нацгвардии и тому подобное.

Читайте такжеСиловики заблокировали имущество Клименко на сумму 12 миллиардов долларов – Аваков

Как сказал Матиос, установлено, что в течение 2011 года и по январь 2014 года из Украины было выведено в оффшоры на Британские Виргинские острова, Кипр, Лихтенштейн более 788 млн долларов, а общая сумма украденных Клименко средств составляет 12 млрд долларов по курсу 8 грн за 1 доллар, что равно 96 млрд грн.

Таким образом, отметил Матиос, у каждого украинца, начиная от младенца, Клименко и его подчиненные украли по 300 долларов за указанный период времени.

В то же время Матиос заявил, что в ходе реализации спецоперации было установлено, что по настоящее время в схемах Клименко работали и приносили доход тысяча железнодорожных вагонов общей стоимостью 40 млн долларов.

Также Матиос сообщил, что средства, похищенные Клименко, аккумулировались на фирме, которая была записана и владельцем которой был его отец.

При этом главный военный прокурор отметил, что схема вывода средств, которая была использована, "достаточно уникальна" и, на первый взгляд, выглядит вполне легальной.

Также Матиос сообщил о том, что благодаря действию этой схемы дивиденды, исчисляемые миллионами гривен, по сегодняшний день, кроме Клименко и его ближайшего окружения, получали как бывшие, так и некоторые из действующих должностных лиц в правоохранительных органах.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сейчас по делу о финансовых махинациях Клименко в оперативной разработке находятся 45 человек, из которых 17 - в розыске, остальным избраны судами различные меры, в частности, арестованы 9 ключевых фигурантов с правом внесения залога на общую сумму 408 млн грн, 19 лицам избраны меры пресечения, не связанные с арестом, и ими внесено более 63 млн грн залога.

Также Аваков сообщил, что и МВД, и Генеральная прокуратура обратятся к представителям стран, в которые выводились средства, с просьбой максимально быстро помочь наложению ареста, чтобы исключить их снятие со счетов или перевод в другие страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, представители правоохранительных органов проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.

По словам Матиоса, военная прокуратура совместно с Департаментом защиты национальной полиции и спецподразделением "Корд" проводит "вторую волну" реализации расследования по делу преступной организации Януковича-Клименко".