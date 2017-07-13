Порошенко завтра посетит с рабочей поездкой Львовскую область
16:30, 13 июля 2017Политика
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В рамках визита Порошенко посетит «Львовский бронетанковый завод».
Петр Порошенко / REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко завтра, 14 июля, посетит Львовскую область с рабочей поездкой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, во второй половине дня глава государства посетит государственное предприятие «Львовский бронетанковый завод».
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Как сообщал УНИАН, также 14 июля президент посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область.
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