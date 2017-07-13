Порошенко завтра посетит с рабочей поездкой Львовскую область

В рамках визита Порошенко посетит «Львовский бронетанковый завод».

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 14 июля, посетит Львовскую область с рабочей поездкой. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, во второй половине дня глава государства посетит государственное предприятие «Львовский бронетанковый завод». Читайте такжеНи одна страна мира не имеет права включать "красный свет" европейским устремлениям Украины - Порошенко Как сообщал УНИАН, также 14 июля президент посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область.

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