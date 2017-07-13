Нардепы отказались продлить текущую сессию парламента до 5 сентября

Народные депутаты Украины не поддержали постановление о продлении шестой сессии Верховной Рады VIII созыва до 5 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку проекта постановления проголосовали 215 народных депутатов из 363, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого депутаты дважды не поддержали предложение снова вернуться к рассмотрению этого вопроса. В частности, во время второго голосования от фракции Радикальной партии проголосовал только один депутат, от группы "Воля народа" - 2, от "Самопомочи" - 6 и от группы "Видродження" - 8.

Читайте такжеДобкин сообщил, что взял с собой в парламент "тревожный чемоданчик"

Представляя проект постановления, председатель ВР Андрей Парубий отметил, что такое предложение выносится в связи с важностью задач, которые стоят перед Верховной Радой, и необходимостью в любое время иметь возможность собраться для принятия значимых решений.

Проектом постановления предусмотрено продлить срок проведения шестой сессии ВР до 5 сентября.

Кроме того, устанавливается, что для решения вопросов, связанных с ситуацией в стране, и в связи с необходимостью принятия парламентом соответствующих решений, пленарные заседания парламента созываются в случае необходимости председателем Верховной Рады.

Также отмечается, что председатель Верховной Рады в этом случае должен безотлагательно, но не позднее чем за 3 дня до дня проведения заседания, проинформировать депутатов о времени и месте его проведения.