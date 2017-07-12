Рада 15 ноября проведет слушания о положении молодежи в Украине
12:15, 12 июля 2017Политика
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Темой слушаний будет "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".
За это решение со второй попытки проголосовал 231 народный депутат из 344, зарегистрированных в сессионном зале / фото УНИАН
Верховная Рада Украины приняла постановление о проведении 15 ноября парламентских слушаний о положении молодежи в Украине (№ 6491).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовал 231 народный депутат из 344, зарегистрированных в сессионном зале.
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Отмечается, что темой слушаний будет "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".
Как известно, премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден в необходимостипривлечения молодежи к работе всех уровней власти.
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