Гройсман убежден в необходимости привлечения молодежи на все уровни власти

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден в необходимости привлечения молодежи к работе всех уровней власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, принимая участие в 10-м Ежегодном молодежном форуме образовательных программ «Завтра.UA» и «Всемирные студии».

"Глубоко убежден в том, что сегодня нам нужно приводить на все уровни власти молодых, энергичных, умных людей, которые имеют знания, имеют желание, стремление своими собственными силами изменить нашу страну", - сказал он.

Гройсман напомнил при этом о планах привести около 1 тыс. молодых специалистов на службу в правительство.

Он также подчеркнул, что "знания должны быть мотивированы со стороны государства".

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Глава правительства также добавил, что действующая система поддержки образования, науки и инноваций устарела и требует перезагрузки и принятия непростых решений, над которыми работает правительство.

"Нам сейчас нужно понять, каким образом перезагрузить поддержку науки и инноваций. Система управления наукой осталась прежней, надо работать, чтобы найти правильное решение", - сказал он и подчеркнул, что это - сложнейшая сфера и она формирует значительный вызов.