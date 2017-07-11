Ляшко требует от Холодницького начать расследование против Луценко

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко требует от руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого начать расследование в отношении генерального прокурора Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал на заседании парламента.

Он заявил, что в парламенте «по требованию президента Порошенко ... незаконно изменен закон, чтобы назначить господина Луценко генеральным прокурором».

Ляшко считает, что здесь есть «признаки сговора между президентом Порошенко, его кумом и родственником генеральным прокурором Луценко с целью захвата власти, монополизации власти, узурпации и злоупотребления властью».

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Он считает, что также речь идет о «незаконном давлении на парламент, незаконном принятии решения, злоупотребления с целью, в том числе, личного обогащения».

Как сообщал УНИАН ранее, ВР отказалась переносить рассмотрение всех шестерых представлений на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть из них рассматривают сегодня. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прибыли в сессионный зал Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, они разместились в судейской ложе парламента.