В Белом доме заявили, что демократы координировали предвыборную кампанию с украинским посольством

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что представители Демократической партии США обращались за помощью к украинскому посольству в Вашингтоне во время президентских выборов 2016 года. Об этом Сандерс заявила во время ежедневного брифинга 10 июля, сообщается на сайте госдепартамента.

"Если вы ищете пример кампании, координируемой иностранным государством или иностранным источником, достаточно обратить внимание на Национальный комитет Демократической партии, который фактически сотрудничал с посольством Украины в сборе информации на политических оппонентов", - сказала Сандерс.

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"Это не обвинение, а "действия, которые они выполнили", - отметила Сандерс.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня бывший директор Федерального бюро расследований Коми во время выступления на заседании комитета по разведке Сената США заявил, что не сомневается, что Россия вмешивалась в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

На вопрос сенаторов, имеет ли он какие-либо сомнения относительно того, что Россия пыталась вмешиваться в выборы в 2016 году, Коми отметил: "Не имею".

Также Коми не сомневается, что российское правительство имеет отношение к кибервмешательству в избирательный процесс, а также, что российская власть полностью осознавала свои действия.