Розенблат прибыл на заседание фракции БПП

Народный депутат от Блока Петра Порошенко (БПП) Борислав Розенблат прибыл на заседание их фракции.Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов относительно того, что его вроде хотят исключить из фракции, он сказал: “Если исключат, то исключат, - это вопрос уже фракции. Я думаю, на то и есть, как говорят, воля депутатов, и это их решение”.

Читайте такжеРозенблат незаконно принял присягу народного депутата - нардепДепутат в очередной раз заявил, что в отношении него совершается провокация. “Все эти действия в течение года — это нарушение прав человека... Будем бороться за свое будущее, за свое имя”, - отметил парламентарий.

Розенблат также в очередной раз заверил, что не собирается бежать за пределы страны.

Начало заседания было намечено на 18.30.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля председатель фракции БПП Артур Герасимов заявил, что сегодня на заседании фракция обсудит вопрос снятия неприкосновенности с депутатов.

7 июля Регламентный комитет Верховной Рады признал мотивированными и обоснованными и направил Парубию представление ГПУ на привлечение Розенблата к уголовной ответственности.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс. Он подозревается в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря.