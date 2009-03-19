Немыря пугал Европу последствиями "финансовой дестабилизации соседей"

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ отмечает, что финансовая дестабилизация соседей Европы будет иметь негативные последствия и для ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Г.НЕМЫРЯ заявил сегодня, выступая в Европейском политическом центре.

“Если соседи ЕС будут дестабилизированы, то, соответственно, это будет иметь негативный эффект и на сам ЕС”, - сказал он.

Вице-премьер отметил, что сегодня экономики ЕС и его соседей являются взаимосвязанными, о чем свидетельствует, в том числе и тот факт, что около 30% украинских банков принадлежат европейским банкирам.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к ряду стран, в том числе к странам - членам ЕС с просьбой оказать помощь для стабилизации бюджета.