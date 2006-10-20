Муфтий просит сделать мусульманские праздники общекрымскими

Муфтий мусульман Крыма Аджи Эмир-Али АБЛАЕВ просит правительство автономии рассмотреть возможность включения мусульманских праздников в число общекрымских. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя Совета министров Автономной Республики Крым Оксана САВЕНКОВА.

По ее информации, такую просьбу Муфтий мусульман Крыма озвучил в ходе сегодняшней встречи с крымским премьером Виктором ПЛАКИДОЙ. По мнению Муфтия, включение мусульманских праздников в число общекрымских послужит очередной ступенью к объединению всех крымчан, независимо от их вероисповедания.

В ходе встречи В.ПЛАКИДА поздравил всех мусульман Крыма с праздником Ораза-Байрам - праздником разговения и окончанием поста. "Священный праздник - это то доброе, святое, та мера очищения, которая предопределяет наши поступки и события", - отметил премьер Крыма.

Как сообщал УНИАН, в связи с наступлением праздника Ораза-Байрам 23 октября будет нерабочим днем для крымчан, исповедующих ислам.