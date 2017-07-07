Месть за изнасилование: в прокуратуре выдвинули версию убийства помощника нардепа

Одной из версий убийства помощника нардепа Павла Кишкаря Геннадия Цуканова в прокуратуре рассматривают месть за его участие в ограблении и изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

"В ходе следствия рассматривается ряд мотивов совершения преступления. Среди них, в частности, убийство, совершенное лицами, которые связаны с противоправной деятельностью погибшего, поскольку Геннадий Цуканов ранее был судим за грабеж и хулиганство с применением оружия. Также проверяется факт совершения преступления с целью мести за насилие в отношении женщин", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что 19 октября 2016 года вблизи одного из развлекательных заведений г. Путивль Сумской области неизвестный дважды выстрелил в мужчину, который от полученных огнестрельных ранений обоих бедер скончался в больнице.