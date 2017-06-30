В МИД заявили об очевидном нарушении РФ Минских соглашений в связи с препятствованием миссии ОБСЕ работать на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины заявили об очевидном нарушении Россией Минских соглашений в связи с препятствованием Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществлять наблюдение на Донбассе.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Россия и приспешники делают все с целью препятствования наблюдению и документированию их преступлений на оккупированном Донбассе. Очевидно нарушение Минска", - отметила Беца.

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Таким образом она прокомментировала сообщение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter, где говорилось о том, что миссия была лишена возможности работать на участке российско-украинской границы вблизи оккупированного Новоазовска. Миссия ОБСЕ заявила, что боевики "ДНР" требовали письменного разрешения.