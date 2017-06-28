Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем Конституции

Руководители государства поздравили украинцев с Днем Конституции Украины.

В частности, президент Петр Порошенко подчеркнул, что Конституция Украины хоть и относительно молодая, но имеет уникальные исторические корни.

«В апреле 1710 года, когда в мире еще доминировали абсолютные монархии, до американской Войны за независимость и до Великой французской революции оставались десятки лет, а наши предки уже составили по сути республиканско-демократический манифест. Манифест, который на многие годы опережал свое время», - говорится в заметке главы государства в Facebook.

«С Днем Конституции Украины!» - добавил Порошенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал соотечественников уважать Конституцию как символ нашей государственности.

«Поздравляю с Днем Конституции Украины! Давайте уважать символ нашей государственности, Основной Закон Украины, который свидетельствует - украинцы живут в свободной, независимой, демократической стране. Уверен, наше сильное европейское государство ждет успех», - говорится в поздравлении премьера на его странице в Facebook.

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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в своем поздравлении подчеркнул, что «Конституция - это не только Основной Закон, это отражение наших фундаментальных ценностей. Ценностей свободы, справедливости, демократии, правового государства и мира».

«От «Русской Правды» Ярослава Мудрого, через Конституцию гетмана Пилипа Орлика «Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского» до современной Конституции Украины - в течение тысячелетия формировалась и закалялась украинская европейская нация. Наш Основной Закон - это настоящий фундамент жизни и развития Украинского государства и народа», - отметил Парубий в поздравлении, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

«В этот день особенно хочу поздравить настоящих защитников Конституции Украины - украинский воинов, защищают независимость, государственный суверенитет и неприкосновенность наших границ от российского оккупанта. Спасибо украинским солдатам, что можем праздновать 21-ю годовщину Конституции в свободной, независимой, европейской Украины», - добавил спикер.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, поздравляя украинцев, отметил, что в Основном Законе, принятом 21 год назад, четко зафиксировано, что Украина - унитарное, суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство - равноправный член мирового сообщества.

«Именно такое государство мы строим! И все попытки российской недоимперии военными действиями, терактами, кибератаками или другими агрессивными действиями остановить нас на этом пути - обречены! Сегодня только сильное национальное государство способно обеспечить защиту и развитие Украины. В основе этого государства должен быть закон, один для всех без исключений и ограничений. Равенство прав, равенство обязанностей, равенство ответственности за свою страну», - подчеркнул Турчинов в поздравлении, текст которого передан УНИАН пресс-службой СНБО.

«Рассыплются, как замки из песка, империи, исчезнут закомплексованные диктаторы, а Украина была, есть и будет! С праздником! Слава Украине!», - добавил секретарь СНБО.

Напомним, что сегодня в Украине отмечается 21-летие действующей Конституции.