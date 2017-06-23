Законопроект о реинтеграции Донбасса в Минске не будет обсуждаться - Геращенко

Законопроект о реинтеграции Донбасса, который должен определять пути восстановления государственного суверенитета Украины в Донецкой и Луганской областях, на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждаться не будет.

Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ АП заявили, что в Вашингтоне обсуждали законопроект о реинтеграции Донбасса

В частности, она сообщила, что законопроект о реинтеграции оккупированных территорий остается в центре внимания и дискуссий. По ее словам, в ближайшее время он будет обсужден на заседании Совета национальной безопасности и обороны, а также на парламентской неформальной минской платформе, которая создана в Верховной Раде, куда входят депутаты всех фракций, кроме "Самопомощи".

"В Минске, в рамках рабочих групп законопроект обсуждаться, конечно, не планируется и не будет, потому что это суверенное право Украины совершенствовать свое законодательство, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности", - заявила Геращенко.

При этом, она напомнила, что в Минске, например, не обсуждалась подготовка указа президента РФ Владимира Путина о признании фейковых документов " псевдореспублик". Также, она подчеркнули, там не обсуждались "указы" фейковых руководителей "республик" о "национализации", что на самом деле было рейдерским захватом Россией и ее боевиками украинской собственности.

"И эти решения РФ, как и переход оккупированных территорий на российский рубль, стали полной неожиданностью для всех остальных, кроме РФ, участников "нормандского формата", - заявила Геращенко.

"И теперь, в рамках Минской группы мы требуем отмены всех" указов ", это также борьба за реинтеграцию наших территорий", - напомнила она.

"Законопроект о реинтеграции не обсуждался во время визита в США и в Брюссель, никакие документы и законопроекты ни на каких встречах не были представлены и не обсуждались. Зато комплексно, на всех встречах обсуждалась позиция украинской стороны относительно деоккупации, демилитаризации, реинтеграции Донбасса, части этого плана также будут зафиксированы в соответствующем законопроекте, они полностью базируются на Минских соглашениях. Именно об этом в своих комментариях СМИ говорили и я, и заместитель главы АП Константин Елисеев - ситуация на Донбассе, безопасность и гуманитарная составляющая, реинтеграция оккупированных территорий были ключевыми темами всех встреч президента, и эти позиции по реинтеграции заложены и зафиксированы в соответствующем законопроекте ", - сказала Геращенко.

Читайте такжеПорошенко во время визита в США напомнил о Будапештском меморандуме – Геращенко

Как сообщал УНИАН, СНБО представит на рассмотрение главы государства законопроект о восстановлении государственного суверенитета в Донбассе.

14 июня Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать.

«Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии, то оставим Украины беззащитной», - сказал Порошенко.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. В частности, он отметил, что необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики по их освобождению.

Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 19 июня сообщил, что законопроект о реинтеграции Донбасса может быть зарегистрирован в парламенте в ближайшие дни.

В свою очередь, лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов сообщил, что положения законопроекта об реинтеграции Донбасса в ближайшие дни будут вынесены на обсуждение общественности.