Порошенко поздравил Макрона с победой на парламентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой его партии «Вперед, республика!» На выборах в Национальное собрание Франции (нижней палаты парламента - Национальной ассамблеи).

Об этом глава украинского государства написал в Twitter.

"Поздравляю президента Эммануэля Макрона с уверенной победой его политической силы «Вперед, республика» на парламентских выборах во Франции", - заявил глава государства.

"Желаю успехов президенту Эммануэлю Макрону в реформах ради будущего объединенной Европы. Рад вскоре продолжить наш диалог", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, представители партии президента Франции получили 308 из 577 мест в нижней палате французского парламента. Еще 42 мандата достанется их союзникам из партии MoDem («Демократическое движение»). Таким образом, «Вперед, республика» будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.

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В свою очередь, партия «Республиканцев» получила 113 депутатских мандатов, а «Союз демократов и независимых» - 18 Эти две партии станут главной оппозиционной силой в парламенте.

Также в парламент прошли Социалистическая партия, она получила 29 мест, «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона - 17, Коммунистическая партия Франции - 10, ультраправый «Национальный фронт» Марин Ле Пен получил 8 мандатов.

В целом, явка на избирательные участки составила 42,6%, что стало рекордно низким показателем для Франции.

Напомним, Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции в начале мая. Независимого кандидата и лидера движения "Вперед" на выборах поддержали 66,1% избирателей или 20 миллионов 753 тысячи 798 человек.