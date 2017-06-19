Комитет против пыток Совета Европы обеспокоен ситуацией относительно условий содержания под стражей в Украине

Комитет по предупреждению пыток Совета Европы приветствует реформу сектора правоохранительных органов и позитивные изменения в ранее посещенных колониях, но выражает серьезное беспокойство в связи с жестоким обращением со стороны сотрудников полиции и отсутствием прогресса в ситуации в отношении пожизненно заключенных.

Об этом говорится в докладе относительно положения в украинских тюрьмах, который обнародован в понедельник Советом Европы, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

В частности, в Комитете отмечают, что, как и раньше, серьезное беспокойство вызывает жестокое обращение со стороны сотрудников полиции: пощечины, удары, пинки или удары палкой или пластиковой бутылкой, наполненной водой в большинстве случаев наносятся оперативными сотрудниками полиции, которые пытаются получить признание. В Комитете констатируют, что в то время, когда тяжесть жестокого обращения в сравнении с визитом в 2013 году уменьшилась, количество заявлений остается на «тревожном уровне». «Комитет призывает украинскую власть проводить политику «нулевой терпимости» к жестокому обращению полиции и эффективно расследовать все жалобы», - говорится в сообщении. Другими проблемами, связанными с полицией, названы незарегистрированные задержания, неприменение гарантий против жестокого обращения, таких, как права доступа к адвокату и к врачу, а также продолжение практики содержания лиц в учреждениях полиции за пределами установленного законом срока в 72 часов.

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Комитет признает законодательные и организационные реформы, которые продолжает проводить украинская власть в пенитенциарной системе, и усилия, которые предпринимаются для сокращения численности заключенных. Вместе с тем, Комитет выражает обеспокоенность по поводу насилия среди заключенных в досудебных учреждениях, которые были посещены во время визита, и выражает тревогу по поводу ужасных условий содержания в СИЗО, в частности, в Одессе, Хмельницком и Киеве. Условия в СИЗО в Киеве и Одессе с 2013-2014 году еще больше ухудшились, и могут «легко считаться бесчеловечным и такими, что унижают достоинство».

Другими «древними проблемами» в Комитете назвали здравоохранение в тюрьмах и «очень проблематическую ситуацию» с тюремным персоналом, который в больших масштабах покидает службу в связи с недостаточным кадровым уровнем, мизерной зарплатой, стрессом и отсутствием информации о влиянии реформы на их профессиональной будущее.

Одновременно Комитет «с удовлетворением отмечает», что в сравнении с предыдущими визитами и после замены высшего руководства, ситуация в двух исправительных колониях (№ 25 и 100) значительно улучшилась в вопросе жестокого обращения со стороны сотрудников и насилия в тюрьме.

Также Комитет говорит, что «достоверные утверждения» о жестоком физическом обращении с пожизненно заключенными со стороны пенитенциарного персонала были получены в колонии №100».

Визит в Украину прошел с 21 по 30 ноября 2016 года.

Украинская власть должна отреагировать на доклад в установленном порядке.