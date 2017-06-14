Прокуратура разоблачила схему поставки товаров из Украины в "ДНР"

В Донецкой области раскрыта схема поставки товаров на временно неподконтрольную территорию при содействии должностных лиц таможенных органов. 7 фигурантам объявлено подозрения в финансировании терроризма.

Об этом сегодня, 14 июня, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

Установлено, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещение НДС и вывоз товаров на временно неподконтрольную Украине территорию, а именно в г. Донецк.

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"На территории Украины, через предприятия осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и тому подобное). Для придания легального вида операциям, фигуранты через подконтрольные офшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию. На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой "ДНР". Оформление указанных товаров производится в режиме "импорт" с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов", - рассказала Сарган.

В дальнейшем, через фиктивные внешнеэкономические операции, подконтрольные структуры фигурантов обращаются в органы ГФС для возмещения НДС. "В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму свыше 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с работниками СБУ проведено 33 обыска (на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей) по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможне, в ходе которых изъяты печати предприятий, бухгалтерия, компьютерная техника, денежные средства в сумме 53 тыс. долларов США и 250 тыс. грн.

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На счета предприятий наложен арест. После проведенных обысков 4 фигуранта задержаны.

В среду, 14 июня, объявлено подозрения в совершении указанных правонарушений 7 участникам преступной схемы. Следствие продолжается.