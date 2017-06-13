Резниченко: Днепропетровщина перевыполнила бюджет и заработала 8 миллиардов гривень

Более 8 млрд грн заработала Днепропетровщина за 5 месяцев 2017 года, что на 13,4% больше запланированного. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«По итогам пяти месяцев работы Днепропетровщина перевыполнила бюджет почти на миллиард гривень. Это удалось благодаря децентрализации, которую инициировал президент Петр Порошенко. Внеплановые средства общины смогут использовать на развитие социальной инфраструктуры: новые дороги, водоводы и садики», - отметил Валентин Резниченко.

Как отмечается в сообщении, почти на 423 млн грн перевыполнили планы города областного значения. Им удалось заработать 5,2 млрд грн.

643 млн грн заработали районы - на 108 млн грнбольше бюджетных планов. Бюджеты объединенных территориальных общин пополнились на 430 млн грн - это на 50 млн грн больше запланированного.

Перевыполнить бюджетные планы удалось благодаря легализации рабочих мест, прозрачным расчетам за землю и своевременной уплате акцизного сбора, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что рост социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране.