БЮТ приглашает “Нашу Украину” и СПУ подписать соглашение о коалиции

Блок Юлии Тимошенко приглашает представителей блока “Наша Украина” и Социалистической партии Украины 10 апреля подписать соглашение о коалиции.

Учитывая, что на выборах 26 марта Блок Юлии Тимошенко получил наибольшую поддержку избирателей среди других участников коалиции, БЮТ приглашает представителей блока „Наша Украина” и Социалистической партии Украины в составе их рабочих групп принять участие в переговорах 10 апреля 2006 года в 12.00 по адресу ул. Грушевского 18/2, кабинет №12.

10 апреля в 12.00 часа БЮТ готов предложить вариант соглашения о коалиции демократических сил к подписанию.

Тел. 462-57-50.