Кабмин намерен вернуть ХМЗ без обсуждения с нынешними владельцами

Правительство намерено в судебном порядке отменить соглашение о передаче пакета акций Херсонского машиностроительного завода (ХМЗ) от одного собственника к другому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«Я обращаю внимание, что изначально это не было приватизацией, и как следствие, ни о какой реприватизации речи не идет в принципе», – сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Исполняющий обязанности председателя ФГИ сообщил, что изначально государственный пакет акций Херсонского машиностроительного завода без согласования с государством был отчужден и передан в уставный фонд «Украгромашинвест».

«Правление предприятия на свой страх и риск самостоятельно продало этот пакет, а после этого на «Херсонских комбайнах», где собственником 50% акций уже стал новый собственник, началась процедура банкротства, в процессе которой появилась санация, инвестор и было подписано мировое соглашение, в соответствии с которым инвестор Херсонского машиностроительного завода гасит задолженность, а в качестве компенсации получает имущество всего акционерного общества», – пояснил он.

По словам Д.ПАРФЕНЕНКО, Фонд госимущества усмотрел ряд нарушений законодательства при заключении мирового соглашения. При этом он уточнил, что правительство намерено обратиться в Генеральную прокуратуру с поручением выступить в интересах государства с целью отмены всех трансакций.

По словам и.о. председателя Фонда госимущества, урегулирование вопроса о передаче ХМЗ в собственность государства не планируется обсуждать с нынешними его собственниками. «Почему мы должны с собственниками что-либо согласовывать? Когда собственники получали этот пакет акций, они же не согласовывали передачу акций из холдинга «Украгромашинвест» с государством! Поэтому государство вправе поставить вопрос о том, чтобы вернуться к изначальной ситуации и обеспечить стабильную работу предприятия», – подчеркнул Д.ПАРФЕНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО во время совещания с представителями профсоюза и трудового коллектива Херсонского машиностроительного завода заявила, что инициирует разработку проекта закона о передаче неэффективно работающих частных предприятий в государственную собственность.

«Я не исключаю, что мы будем специальный закон вносить в парламент о возвращении государству, если собственники предприятий не способны управлять предприятием», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. С начала февраля работники ХМЗ проводят акции протеста, требуя выплат 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватывали административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений ОГА.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны» в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».