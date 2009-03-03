Тимошенко хочет закон о национализации частных предприятий

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует разработку проекта закона о передаче неэффективно работающих частных предприятий в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с представителями профсоюза и трудового коллектива Херсонского машиностроительного завода.

«Я не исключаю, что мы будем специальный закон вносить в парламент о возвращении государству, если собственники предприятий не способны управлять предприятием», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предположила, что Верховная Рада поддержит этот закон.

В то же время, по ее словам, правительство не намерено предпринимать никаких действий по национализации неэффективных частных предприятий без согласия трудового коллектива.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 марта, в ходе совещания по ситуации с выплатами задолженности по зарплатам Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что если правительство обнаружит предприятия, которые не выполняют обязательства, взятые на себя после приватизации, то государство должно будет вернуть эти предприятия в свою систему управления.

Справка УНИАН. С начала февраля работники ХМЗ проводят акции протеста, требуя выплат 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватывали административное здание завода, а 2 марта - одно из помещений ОГА.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны» в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».