76% украинцев не одобряют деятельность президента - опрос

76% украинцев не одобряют деятельность президента Украины Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI).

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Как показало исследование, 43% респондентов ответили, что совсем не одобряют деятельность президента, 33% - скорее не одобряют.

В то же время, 16% респондентов ответили, что скорее одобряют, 6% - сказали, что им трудно ответить на этот вопрос, только 1% - полностью одобряет деятельность главы государства.

Справка.Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 21 апреля по 5 мая.

Всего было опрошено 2400 жителей в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Дополнительно было опрошено 1378 респондентов в Донецкой и Луганской областях. Допустимая погрешность не превышает 2,0%. Коэффициент охвата респондентов - 64,2%. Исследование финансировалось правительством Канады.