Нарбут не давал позитивных оценок назначению Франчука

14:36, 02 марта 2009
Политика
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Эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ не давал позитивных оценок относительно назначения Валентина ФРАНЧУКА заместителем председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” и комментариев относительно деловых качеств самого новоназначенного. Соответственно, УНИАН опровергает обнародованные 27 февраля этого года агентством оценки от имени эксперта в подборке экспертных оценок под общим заглавием “Эксперты положительно оценивают назначение Франчука заместителем председателя "Нафтогаза ".

Сообщаем, что по техническим причинам фраза "несмотря на то, что это назначение связывают с определенной бизнес-группой, В.ФРАНЧУК – не тот человек, который будет работать по указанию и против своей совести”, а также высказывание о том, что “работая в „Укрнафте” в должности коммерческого директора, В.ФРАНЧУК не запятнал себя сомнительными сделками, обеспечил прозрачную систему тендерных закупок материально-технических ресурсов и проявил себя умелым руководителем и организатором” были ошибочно вложены в уста А.НАРБУТА.

Также сообщаем, что А.НАРБУТ не говорил агентству о том, что “участие частного капитала может повышать эффективность отрасли”, а, следовательно, о том, что “к управлению государственными монополиями необходимо привлекать лучших менеджеров, которые положительно показали себя в большом бизнесе” в контексте назначения В.ФРАНЧУКА на упомянутую должность.

Агентство приносит извинения А.НАРБУТУ и выражает надежду, что эта ошибка не помешает постоянному сотрудничеству с экспертом, чьи комментарии и оценки мы всегда охотно используем в своей работе.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Кабинет министров Украины назначил В.ФРАНЧУКА заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Ранее В.ФРАНЧУК занимал должность коммерческого директора ОАО «Укрнафта».

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