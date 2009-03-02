Тимошенко проведет совещание по зарплатным долгам

Сегодня под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам урегулирования задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий государственной и негосударственной форм собственности.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, совещание начнется в 11.00 в Большом зале Дома правительства.

Аккредитация проводится по телефонам: 8-067-468-46-62, 8-067-459-79-09, 8-067-65-65-240.

Как сообщалось, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала 2009 года увеличилась на 36%, или на 401,6 млн. грн., и на 1 февраля с.г. составляла 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января с.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

По данным Госкомстата, наивысшую задолженность, свыше 100 млн. грн., на 1 февраля 2009 года зафиксировано в трех областях: Донецкой – 362,5 млн. грн. (по сравнению с 1 января увеличилась на 38%, или на 99,4 млн. грн.), Луганской, – 150,1 млн. грн. (рост - 64%, на 58,8 млн. грн.), Харьковской, - 126,9 млн. грн. (рост – 19% или на 19,9 млн. грн.).

Также очень существенно увеличились долги по зарплате в Киеве, впервые за 9 лет превысив 100 млн. грн. По состоянию на 1 февраля задолженность по выплате зарплаты в Киеве составляла 147,053 млн. грн.