Стець подал в отставку с должности министра информполитики

Сегодня министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. Об этом говорится сообщается на официальном сайте министерства.

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"Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", - отметил госсекретарь МИП Артем Биденко.

Он добавил, что сейчас Стець находится на больничном.

Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2015 года Стець заявил, что может подать в отставку уже 3 декабря после отчета в Верховной Раде о своей работе.

"Год назад я стал членом правительства. 9 месяцев назад начал свою работу в МИП. Как и обещал, отчет о своей деятельности буду держать публично, в том числе и здесь - в Фейсбук ... И, конечно, как и обещал год назад, с началом сессионной недели пройду все юридические процедуры в ВР и КМУ, связанные с регистрацией официального заявления об отставке", - отметил тогда министр.

8 декабря 2015 года Стець сказал, что передаст в Верховную Раду заявление об отставке. Однако уже 4 февраля 2016 года сообщил, что отзывает свое заявление об отставке.