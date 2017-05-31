Стець подал в отставку с должности министра информполитики
Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья.
Сегодня министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. Об этом говорится сообщается на официальном сайте министерства.
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"Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", - отметил госсекретарь МИП Артем Биденко.
Он добавил, что сейчас Стець находится на больничном.
Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.
Как сообщал УНИАН, 27 октября 2015 года Стець заявил, что может подать в отставку уже 3 декабря после отчета в Верховной Раде о своей работе.
"Год назад я стал членом правительства. 9 месяцев назад начал свою работу в МИП. Как и обещал, отчет о своей деятельности буду держать публично, в том числе и здесь - в Фейсбук ... И, конечно, как и обещал год назад, с началом сессионной недели пройду все юридические процедуры в ВР и КМУ, связанные с регистрацией официального заявления об отставке", - отметил тогда министр.
8 декабря 2015 года Стець сказал, что передаст в Верховную Раду заявление об отставке. Однако уже 4 февраля 2016 года сообщил, что отзывает свое заявление об отставке.