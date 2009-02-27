Ехануров говорит, что армия ближе к Европе, чем все политики

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подчеркивают правильность избранного пути развития армии и общества по европейским и евроатлантическим стандартам.

“Принятое в конце 90-х годов и в начале этого десятилетия решения о реформах в оборонной отрасли под стандарты НАТО было очень правильным”. Такое убеждение высказал министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ вчера во время прямого эфира на радиостанции Эра-FM.

”По поводу НАТО: у нас полстраны за НАТО, полстраны за ОДКБ, то есть за восточный договор. То есть мы качаемся, мы являемся страной нестабильной в этом плане. Нестабильно и общественное мнение”, - констатировал министр.

В то же время глава отечественного оборонного ведомства отметил, что структура Вооруженных сил Украины и реформы, которые были проведены по стандартам Альянса, продемонстрировали правильность такого решения.

”Теперь мы (Минобороны и Вооруженные силы – УНИАН) несколько другие. Мы отвечаем ведущим европейским и евроатлантическим стандартам в большей мере, чем весь наш политикум и настроения”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ и добавил, что структура, система управления и подходы, которые сегодня внедрены в ВСУ, свидетельствуют, что “рельсы проложены, и можно двигаться дальше”.

”О том, что мы на правильном пути, свидетельствует и то, что Россия наконец также начала работать в этом направлении. Что бы они не говорили, но тоже переходят на стандарты НАТО”, - сказал министр. В связи с этим Ю.ЕХАНУРОВ привел в пример сокращение 200 тыс. офицеров российской армии, 140 тыс. прапорщиков, переход на другую организационно-штатную структуру войск.

“Россия начала также с болезненных процессов”, - отметил министр обороны, добавив, что в свое время Украина это уже пережила.

Ю.ЕХАНУРОВ также подчеркнул, что по структуре ВСУ является современным войском.

”А дальше идет наполнение. Недавняя война на Кавказе показала, что в первую очередь необходимо иметь эффективную систему противовоздушной обороны и авиацию”, - отметил глава оборонного ведомства.

В связи с этим министр привел пример Львовского авиаремонтного завода, который, несмотря на кризис, сегодня загружен, но не украинскими заказами.

”Там ремонтируются 12 самолетов вооруженных сил Казахстана и ни одного украинского. У нас и у казахов однотипные самолеты. И это значит, что пришло время и нашим самолетам делать такой же ремонт, заменять все, что необходимо, проводить модернизацию. Но возникает проблема средств”, - подытожил Ю.ЕХАНУРОВ.