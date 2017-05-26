Луценко выступает против создания антикоррупционного суда

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" заявил, что он против создания отдельного антикоррупционного суда, передает ТСН.

"Необходимо прекратить разговоры о создании некоего отдельного антикоррупционного суда. Потому что это годы и годы. Надо просто принять законопроект, и он уже находится в парламенте со вчерашнего дня, о создании внутри существующего уголовного суда палаты по делам коррупции категории А", - сказал Луценко.

Читайте такжеДела большой коррупции могут рассматриваться 10 лет без создания Антикоррупционного суда - Сытник

По мнению генпрокурора, это будет сделать легче, поскольку такая палата будет создаваться на основе существующей материальной базы.

"Такой суд можно создать за полгода. Подчеркиваю: из новых судей, избранных за тестом под контролем серьезных общественных организаций", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 22 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что выступает за создание антикоррупционной палаты при суде вместо Антикоррупционного суда.

«Я выступаю за то, чтобы эта палата была создана на базе существующего уголовного суда, не отдельно создан суд, а в середине уже существующего судебного института. Это сократит путь к практическому созданию этой палаты на годы», - сказал он.

***В меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF говорится о том, что Антикоррупционный суд должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года.