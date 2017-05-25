Суд избрал меру пресечения для экс-руководителей двух налоговых Киева

Печерский районный суд Киева определил экс-начальнику ГНИ в Святошинском районе г. Киева ГНС Юрию Мостипану меру пресечения в виде залога в сумме 1 млн грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подозреваемый должен внести деньги на протяжении 5 дней. В случае нарушения подозреваемым процессуальных обязательств сумма залога будет взыскана государством.

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Прокурор Евгений Яцино заявил, что решением суда не доволен, поскольку требовал ареста с правом залога. Юрий Мостипан является действующим сотрудником центрального офиса ГФС - начальник отдела спецпроверок.

Также, Цензор.НЕТ сообщает, что Печерский районный суд Киева отпустил под личное обязательство бывшего начальника Государственной налоговой инспекции Подольского района г. Киева Алексея Ярошенко.

Ярошенко отпустили под личное обязательство. На период следствия, согласно законодательству, на него также наложены процессуальные обязательства.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге в Киеве заявил о проведении силовиками масштабной антикоррупционной спецоперации. В частности, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров провели 454 обыска в 15 областях Украины, с одновременным задержанием ряда лиц.

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Задержанных начали сразу же доставлять в суд для избрания им меры пресечения. Спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностных лица налоговых органов в регионах.