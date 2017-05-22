Медведеву не понравилось, что представитель Украины на заседании ОЧЭС поставил вопрос деоккупации Крыма

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву не понравилось, что представитель Украины, причем на украинском языке, на заседании Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) поставил вопрос деоккупации Крыма. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил журналистам по итогам заседания.

"Действительно, было выступление нашего украинского коллеги. Мне кажется, что в таком случае он, что называется, отметился. У него были установки, написанные украинским МИДом, он всё это по бумажке на украинской мове и прочитал. Значит, он выполнил свой долг. Наша позиция от этого ни в коей мере не меняется, она остаётся прежней, базируется на волеизъявлении граждан Крыма, на изменениях в Конституции Российской Федерации. Поэтому от такого рода заявлений, конечно, никаких внутренних последствий для нашей страны не возникает", - сказал Медведев.

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"Что касается внешних последствий – да, Украина будет председательствовать. Если Украина хочет развивать экономические отношения, то мы к этому готовы. Мы же с вами знаем: Украина больше всех потеряла от разрушения отношений с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, потому что эти отношения на нас так или иначе во многом замкнуты", - заявил он.

"Если они хотят развивать сотрудничество в причерноморском регионе, мы к этому готовы, не хотят – это их дело. Эта дорога (кольцевая дорога вокруг Черного моря – УНИАН) кстати, о которой шла речь, точно была бы полезной для всех государств, и для Украины в том числе. Но такие проекты без согласия всех государств не возникают, это совершенно очевидно", - добавил Медведев.

Он заверил, что РФ будет работать и в период украинского председательства в ОЧЭС, поскольку считают эту организацию полезной.

При этом российский премьер назвал важным сегодняшнее заседании, поскольку представители стран встречаются и обсуждают будущее – "сидят за одним столом и говорят на одном языке, даже при наличии переводчиков".

"Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на заседании ОЧЭС отметил, что Украина верит в эту организацию, но без возобновления территориальной целостности никто не может гарантировать, что мир вернется в регион", - в свою очередь сообщила пресс-служба Минэкономразвития в Twitter.

Справка УНИАН. Межправительственная организация ОЧЭС объединяет 12 стран. Она была основана в 1992 году.