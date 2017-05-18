Страну-вора заставят вернуть украденное: Порошенко о деоккупации Крыма

Президент Украины Петр Порошенко уверен в деоккупации Крыма, наказании преступников и в том, что страну-вора заставят вернуть украденное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на вечере-реквиеме памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Национальной опере Украины.

«Крым – это Украина, а Украина – это Европа, часть цивилизованного мира, где ценится человеческое достоинство и суверенные права народов. Я уверен в деоккупации Крыма. Я уверен в наказании преступников. Страну-вора заставят вернуть украденное», - подчеркнул президент.

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«С недавних пор имеем не просто политическую позицию ООН и отдельных государств, но и предварительную юридическую оценку Международного суда ООН. Это Украина подготовила этот иск, этот иск был принят Международным судом ООН и уже сделаны даже предупредительные меры», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что убежден, что Крым будет освобожден от российских оккупантов.