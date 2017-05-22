Отчет Луценко в ВР запланирован на 24 мая – лидер фракции "БПП"

В повестку дня текущей пленарной недели Верховной Рады внесен отчет генерального прокурора Украины Юрия Луценко, которого пригласили в парламент на 24 мая.

Об этом сообщил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов на брифинге после заседания Согласительного совета лидеров парламентских фракций и председателей комитетов, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

«В повестку дня текущей пленарной недели внесены вопросы конституционного производства и отчет генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Отчет правительства Владимира Гройсмана уже проходит на заседаниях парламентских комитетов», -отметил депутат.

«В среду мы увидим в парламенте Юрия Луценко. Народные депутаты будут иметь возможность не только ознакомиться с его выступлением, но и задать свои вопросы», –добавил Герасимов.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Луценко публичного отчета в парламенте по итогам года работы на посту генпрокурора.

«Год - это достаточный срок, когда нужно отчитываться о результатах. Первое: мне кажется, что он собирался, если нет, я думаю, что он нас услышит, я бы советовал провести публичный отчет в парламенте генерального прокурора. Думаю, что это будет полезно, и думаю, что есть с чем отчитываться», - сказал президент.

12 мая Луценко опубликовал на своей странице в Facebook инфографику с достижениями за год его работы на этой должности.

Луценко назначили генеральным прокурором Украины 12 мая 2016 года.