Полторак заявил об увеличении финансирования Сил спецопераций

Министр обороны Украины Степан Полторак в пятницу, 19 мая, находясь с визитом в Литве, заявил об увеличении финансирования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Пообщавшись с командующим ССО, я принял решение об увеличении финансового ресурса. После командировки приму определенные организационные и управленческие решения по улучшению инфраструктуры подразделения и приобретение определенных типов оснащения", - сказал Полторак.

Кроме того, Полторак во время встречи командующим Штаба ССО НАТО вице-адмиралом Коленом Кілрейном сказал, что украинская сторона заинтересована в учениях своих бойцов и отметил важный результат работы иностранных инструкторов.

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"За последний год мы не потеряли ни одного сантиметра нашей земли, уменьшилась численность боевых потерь и мы имеем определенные успехи в боевых вопросах", - нагосив Полторак.

Напомним, в январе Генштаб назвал три ключевые задачи для Сил спецопераций на следующий год.