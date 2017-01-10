Муженко назвал условия подготовки "универсальных солдат" и главные задачи для ССО

"Первое — создание своей (гибкой и эффективной системы подготовки от отдельного солдата до подразделения ССО. Второе — приобретение полных боевых способностей подразделениями до конца учебного года. Третье — наращивание учебно-материальной базы и завершение второго этапа строительства учебно-тренировочного центра Сил специальных операций", - цитирует Муженко управление связей с общественностью Вооруженных Сил Украины.

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Вместе с тем, по словам Муженко, учебный центр Сил спецопераций ВС Украины, созданный в прошлом году, должен заложить основу циклической подготовки специалистов ССО.

"Структура базового курса подготовки должна учесть персонификацию ответственности инструктора за подготовку специалиста ССО. Только при таких условиях из учебного центра будут выпускаться "универсальные солдаты". Важность приобретения боевых способностей Силами спецопераций ВС Украины обусловливает значение всех составляющих подготовки специалиста: в отборе, обучении, селекции, переподготовке и перераспределении", - пояснил начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, 24 ноября 2016 года открылся официальный веб-сайт Сил специальных операций Украины.