Всех обвиняемых по делу Политковской освободили в зале суда

Все четверо фигурантов дела об убийстве журналистки Анны Политковской освобождены из-под стражи в зале суда, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд постановил отменить Сергею Хаджикурбанову, Ибрагиму и Джабраилу Махмудовым меру пресечения и освободить немедленно", - сказал судья. Кроме того, суд освободил сотрудника ФСБ Павла Рягузова, которому вменялось превышение должностных полномочий по эпизоду, связанному с избиением гражданина Поникарова 31 июля 2002 года. Судья также постановил взять со всех фигурантов дела обязательство явиться в пятницу, 20 февраля, в суд на обсуждение последствий вердикта. Присяжные в четверг единогласно оправдали братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых, а также бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.