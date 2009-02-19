Фракция Партии регионов требует отставки Огрызко
10:49, 19 февраля 2009Политика
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Проект постановления передан в секретариат
Фракция Партии регионов настаивает на необходимости рассмотрения сегодня в Верховной Раде вопроса об отставке Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
Он сообщил, что соответствующий проект постановления передан в Секретариат парламента.
В то же время на официальном сайте парламента такой проект постановления не обнародован.
Как сообщалось, фракция ПР требует отставки В.ОГРЫЗКО в связи с его заявлением о возможном объявлении персоной нон грата в Украине Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА.
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