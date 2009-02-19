Фракция Партии регионов требует отставки Огрызко

Фракция Партии регионов настаивает на необходимости рассмотрения сегодня в Верховной Раде вопроса об отставке Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он сообщил, что соответствующий проект постановления передан в Секретариат парламента.

В то же время на официальном сайте парламента такой проект постановления не обнародован.

Как сообщалось, фракция ПР требует отставки В.ОГРЫЗКО в связи с его заявлением о возможном объявлении персоной нон грата в Украине Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА.