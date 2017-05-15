Гройсман: Украина готова сопровождать каждый проект израильского бизнеса "под ключ"

Правительство Украины открыто для взаимодействия с израильским бизнесом и готово максимально способствовать реализации инвестиционных проектов, что обеспечит развитие торгово-экономического сотрудничества стран и укрепление экономики Украины.

Читайте такжеГройсман призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа

Как сообщает Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с ведущими представителями израильского бизнеса.

«Мы готовы сопровождать каждый проект "под ключ". Это будет наша инвестиция в успех», - сказал Гройсман.

Премьер-министр Украины рассказал представителям израильского бизнеса о новых институтах, работа которых - служение бизнесу и сопровождение инвестиционных проектов. Речь идет об офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest, Национальном комитете по промышленному развитию и Офисе по продвижению экспорта.

В свою очередь представители бизнеса отметили, что на протяжении последнего года почувствовали, что ситуация в Украине начала меняться в лучшую сторону.