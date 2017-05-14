Смысл е-декларирования заключается в прозрачности и открытости, а не в зарплате Корчак - президент

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что смысл электронного декларирования заключается не в зарплате председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, а в прозрачности и открытости работы антикоррупционного ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

"Смысл электронного декларирования не в премии Корчак. Не я их устанавливаю и не мне их снимать. Мне кажется, что Верховная Рада будет готова проголосовать за изменения в этот закон. Смысл электронного декларирования в прозрачности и открытости. Вся страна знает о доходах полутора или двух миллионов украинских власть имущих, и не только власть имущих, где и что они имеют, для того чтобы иметь возможность спросить, не просто, знаете, из любопытства: мне интересно, кто, как и где живет... А где ты взял дом, машину, за счет каких источников ты это профинансировал. И уголовная ответственность, если ты не сможешь объяснить обществу источники твоих доходов", - заявил Порошенко.

Читайте такжеВ НАПК утверждают, что проверку е-деклараций блокирует председатель агентства Корчак

Также президент признал, что закон о НАПК не является совершенным, в том числе в части об общественных активистах.

"И поэтому сейчас, во время рабочей группы, я думаю, что в течение очень короткого времени будет разработан законопроект, проведены консультации с нашими партнерами, в том числе и из Европейского Союза и Венецианской комиссии, (и затем) предложен Верховной Раде", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, заработная плата председателя НАПК Натальи Корчак в феврале месяце составила более 100 тыс. грн, ее заместителей - более 76 тыс. грн.