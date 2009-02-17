У Тимошенко признали, что финплана Нафтогаза до сих пор нет

На завтрашнем заседании Кабинета министров не планируется рассмотрение вопроса о финансовом плане НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Сегодня еще не подготовлены документы, финплан еще не готов к утверждению», - отметил министр.

Напомним, что в решении скандального заседания СНБО от 10 февраля есть такое требование к Кабинету министров: до 15 февраля утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год, в котором обеспечить баланс его финансовых потоков. На это премьер-министр Юлия Тимошенко ответила, что и без решений СНБО прекрасно знает свои функции, и в ближайшие недели обеспечит утверждение бездефицитного финплана Нафтогаза.