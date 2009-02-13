Из-за поведения Ющенко на СНБО надо отменить должность Президента?

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим поведением на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны дискредитировал не только должность Президента, но и все государство.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии М.ПОГРЕБИНСКОГО.

«На меня наибольшее впечатление произвела даже не суть конфликта на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (она уже давно хорошо известна), а форма, в которой проходило обсуждение. Такого позора для конституционного органа, которым является Президент страны, мир еще не видел. Когда лица, которые там вообще не должны были быть, используют нецензурную лексику (имею в виду Инну БОГОСЛОВСКУЮ) и когда ее не останавливает, а даже поддерживает, Президент Украины, то больший позор для государства даже представить трудно», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Он считает, что такое поведение В.ЮЩЕНКО дискредитирует сам пост главы государства.

«Думаю, что в действительности это абсолютная, стопроцентная дискредитация должности Президента. После этого стоит говорить, что время для такой должности уже прошло. И стоит всем ответственным людям, для которых судьба государства хоть что-то значит, думать об отмене этой должности. Демонстрировать для собственного общества и мировой общественности такие действия нельзя. Нужно на этом ставить точку. Речь идет уже не о конкретных фамилиях (ЮЩЕНКО или БОГОСЛОВСКОЙ, о которой вообще не стоит вспоминать), а о достоинстве всего государства», - убежден М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его словам, «сценарий этого заседания Совета национальной безопасности и обороны был расписан в Секретариате Президента». «Люди, которые занимают даже конституционные должности (секретарь и заместители председателя СНБО) сидели и «ловили кайф», понимая, что не аргументами, а количеством выпадов и хамством будут защищать свои позиции. Но ее защитить невозможно. Например, на СНБО речь шла о газе, на который претендует олигарх Дмитрий ФИРТАШ. После СНБО определенные люди оправдывались, что, мол, речь не шла о возвращении его ФИРТАШУ. Но это смешно: если даже прочитать решение Совета нацбезопасности, то там видно, что он не удовлетворен тем, что газ оказался под контролем государства. Члены СНБО жалеют и считают, что было бы лучше, чтобы этот газ контролировал ФИРТАШ! Нет здесь двух разных мнений. Здесь все очевидно», - заверяет политолог.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ убежден, что «все это было рассчитано на удовлетворение амбиций первого лица государства». «Вряд ли этим он сможет скрыть свой большой трёхпроцентный рейтинг. Стоило бы вообще показать все заседания, чтобы люди представили, что это в действительности было. Чтобы люди увидели, что творилось. Надеюсь, что такой полный показ когда-то состоится», - сказал эксперт.

«Страшнее всего, что люди, окружающие Президента не думают о последствиях своих действий для государства. Они проникаются тем, как бы удовлетворить амбиции первого лица в государстве, тем, что обижают второе лицо. Другого расчета не было», - уверен М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля под председательством Президента состоялось заседание СНБО по безотлагательным мерам обеспечения энергетической безопасности Украины, во время которого В.ЮЩЕНКО подверг жесткой критике достигнутые правительством договоренности и подписанные с Россией контракты о поставках и транзите газа.