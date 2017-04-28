Яценюк: запрос российского Интерпола - часть плана по преследованию тех, кто выступает против РФ

«Российская машина пытается дискредитировать украинскую власть и преследовать тех политических фигур, которые не просто говорят, а действуют против российской агрессии. Решение российского Интерпола запросить мое задержании, арест и экстрадицию в РФ является частью российского плана по дискредитации и преследованию тех, кто выступает против России. Но у них ничего не получится», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, отвечая на вопрос журналистов в пятницу, 28 апреля.

Лидер «Народного фронта» напомнил, что депутат-беглец Александр Онищенко заявил, что потратил 12 миллионов долларов на дискредитацию его лично и его правительства: «Пророссийские СМИ, которые есть в Украине, до сегодняшнего дня дальше пытаются дискредитировать и «Народный фронт», и меня лично».

Читайте такжеРоссия пытается организовать арест и экстрадицию Яценюка - МВД

«Российская Федерация не может простить то, что мной было принято решение о подаче иска в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации и иска против российского «Газпрома», - подчеркнул он, напомнив, что находясь на посту Главы Правительства также принял решение о введении санкций против РФ, и впоследствии за подписью Президента Украины санкции были введены.

«Моя международная позиция как на посту Премьер-министра страны, так и сейчас на посту лидера политической партии остается очень четкая - проукраинская и антироссийская. Антироссийская до того момента, пока президент Путин вместе со своей оравой не уберутся с территории Крыма, Донецка и Луганска», - заявил Арсений Яценюк.