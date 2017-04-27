Экс-депутат Госдумы рассказал, кто стоит за убийством Вороненкова (видео)

Для украинского следствия дело чести - раскрыть убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева. Об этом в интервью Апострофу рассказал российский политик и бизнесмен, бывший депутат РФ Илья Пономарев, который вынужден был покинуть РФ и живет в Украине.

"Я не все могу рассказать, есть ряд довольно интересных деталей относительно того, как конкретно действовали киллеры, как они были организованы, как они получали заказ. Но все это лишь подтверждает общую теорию, что за этим стоят российские спецслужбы", - отметил он.

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Благодаря охраннику убит киллер Вороненкова. Соответственно, известно, кто он был, известны сообщники, известно, как они получали заказ, известно, какие у них были проблемы по ходу реализации этого злодеяния, заявил Пономарев.

"То есть, все подробности видны. Главное, что для следствия нужно сделать, то, над чем они работают – это доказать, кто был заказчиком", - подчеркнул бывший депутат Госдумы.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова, который в 2016 году переехал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой и получил украинское гражданство, убили 23 марта в центре Киева.

В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам киллер, который позже скончался от ранений.