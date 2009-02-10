На заседании СНБО журналистам не дали дослушать Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что обвинения Президента Виктора ЮЩЕНКО в адрес правительства не имеют никаких оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сразу после того, как В.ЮЩЕНКО закончил свое выступление на заседании СНБО и объявил о продолжении заседания в закрытом режиме.

«Заседание будет проводиться в закрытом режиме. Вы получили материалы, которые являются тайными, и я предупреждаю вас о вашей персональной ответственности», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к участникам заседания СНБО.

В это время к В.ЮЩЕНКО подошел глава Секретариата Виктор БАЛОГА, который, по мнению журналистов, сообщил главе государства о том, что заседание СНБО планировалось проводить в открытом для прессы режиме.

В.ЮЩЕНКО выслушал В.БАЛОГУ, но поблагодарил прессу за работу и настоял на проведении закрытого заседания.

В свою очередь премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО попыталась еще в присутствии журналистов довести свою позицию. «Но перед тем, как пресса выйдет, я хотела бы сделать заявление, что ни одно слово господина В.ЮЩЕНКО не соответствует действительности – ни по контрактам по газу, ни по кредиту», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

После этого трансляция в пресс-центре Секретариата Президента была прекращена. Сейчас журналисты ожидают проведения брифинга Ю.ТИМОШЕНКО возле Секретариата Президента.