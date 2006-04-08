ЦИК отменила регистрацию кандидата от Партии регионов

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Александра ШЕЛЕСТОВА, включенного в избирательный список Партии регионов под №175.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня ЦИК после рассмотрения заявления А.ШЕЛЕСТОВА об отзыве своего согласия баллотироваться в депутаты.

Как уточнила УНИАН представитель Партии регионов в ЦИК с правом совещательного голоса Елена ЛУКАШ, А.ШЕЛЕСТОВ написал заявление по собственному желанию и остается в рядах Партии регионов. «Возможно, А.ШЕЛЕСТОВ возглавит юридический департамент Партии регионов», - сказала Е.ЛУКАШ.

Справка УНИАН. Согласно предварительным результатам подсчета 100% голосов избирателей на выборах в парламент, Партия регионов получила 32,12% голосов. А.ШЕЛЕСТОВ находился в избирательном списке под №175.