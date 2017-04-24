Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Украина хочет переписать Минск-2 в своих интересах. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с Высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини.

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"Говорили об Украине. С обеих сторон подтверждена безальтернативность полного выполнения минского "Комплекса мер". Мы изложили оценки российской стороны, которые основаны на фактах, характеризующих те препятствия, которые сохраняются на пути выполнения Минских договорённостей, прежде всего, по сути, отказа Киева подтвердить концептуальное содержание документа, который был принят в Минске в феврале 2015 года", - отметил Лавров.

Он заявил, что "наши киевские соседи, украинские соседи пытаются изменить эту договоренность и переписать ее в корне в своих интересах".

По словам Лаврова, это делает процесс "тупиковым".

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с президентом Порошенко подчеркнул, что санкции против России останутся в силе, пока она не вернет Украине контроль над Крымом и не выполнит условия минских договоренностей.