Решение о разделе черноморского шельфа пересмотреть непросто

Пересмотр решения Международного суда ООН о разделении шельфа между Украиной и Румынией возможен только в том случае, если откроются какие-либо важные обстоятельства, незнание которых повлияло на уже принятое решение.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» (№ 4 (732), 7 - 13 февраля в 2009 г.) заявил уполномоченный Украины в суде Владимир ВАСИЛЕНКО.

«В соответствии с уставом суда, любая из сторон имеет право обратиться к нему с просьбой пересмотреть свое решение, но при условия, если появятся какие-то важные обстоятельства, незнание которых существенно повлияло на решение суда», - сказал дипломат.

Такими обстоятельствами, по словам В.ВАСИЛЕНКО, могут стать неизвестные суду международные договоренности или другие значимые документы.

«Например, существовала какая-то договоренность, зафиксированная документально, но суду о настоящем документе по тем или иным причинам не было известно, а затем его обнаружили», - разъяснил он.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) вынес решение, в котором отметил, что о.Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный Суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контрмеморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что остров Змеиный является не островом, а скалой. В свою очередь Украина доказывала, что о. Змеиный все же является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо было разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.